الدولار الأمريكي يفقد قوته بعد تصريحات ترامب

تراجعت العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، في تعاملات اليوم الجمعة، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مطالبة الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، إذ بحلول الساعة 15:30 بتوقيت موسكو، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.38% إلى 107.6320 نقطة.

وكان ترامب قد صرّح يوم أمس، في كلمة لمنتدى دافوس الاقتصادي، بأنه سيطلب الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بخفض أسعار الفائدة.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي على مدار يومي 28 و29 من شهر يناير الجاري.