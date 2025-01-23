العاصفة بدأت.. النفط على "كف ترامب" والعالم يترقب

فصّل الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، كيفية تخفيض أسعار النفط العالمية من قبل الرئيس الأمريكي "ترامب".

وقال المرسومي في إيضاح أن "الرئيس الأمريكي سيعمل على تخفيض أسعار النفط من خلال زيادة انتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بحوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا مما يعزز من موقعها كأكبر دولة منتجة للنفط في العالم وأيضا استخدام المخزونات الأمريكية النفطية من اجل زيادة المعروض".

وأضاف: "أيضا، سيطالب السعودية وأوبك بتخفيض أسعار النفط من خلال إلغاء التخفيضات الطوعية والإلزامية التي تصل الى 4.650 مليون برميل يوميا مما يؤدي إلى زيادة المعروض النفطي وانخفاض الأسعار".

وأكد ترامب اليوم في مؤتمر دافوس أن "المملكة العربية السعودية ستستثمر 600 مليار دولار في أمريكا وسأطلب إيصاله إلى تريليون دولار، وسأطلب منها خفض سعر برميل النفط وذلك سيسهم في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا".