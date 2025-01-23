الصفحة الاقتصادية

العاصفة بدأت.. النفط على "كف ترامب" والعالم يترقب


فصّل الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، كيفية تخفيض أسعار النفط العالمية من قبل الرئيس الأمريكي "ترامب".

وقال المرسومي في إيضاح أن "الرئيس الأمريكي سيعمل على تخفيض أسعار النفط من خلال زيادة انتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بحوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا مما يعزز من موقعها كأكبر دولة منتجة للنفط في العالم وأيضا استخدام المخزونات الأمريكية النفطية من اجل زيادة المعروض".

وأضاف: "أيضا، سيطالب السعودية وأوبك بتخفيض أسعار النفط من خلال إلغاء التخفيضات الطوعية والإلزامية التي تصل الى 4.650 مليون برميل يوميا مما يؤدي إلى زيادة المعروض النفطي وانخفاض الأسعار".

وأكد ترامب اليوم في مؤتمر دافوس أن "المملكة العربية السعودية ستستثمر 600 مليار دولار في أمريكا وسأطلب إيصاله إلى تريليون دولار، وسأطلب منها خفض سعر برميل النفط وذلك سيسهم في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أسعار النفط تسجل انخفاضا بعد تصريحات ترامب
العاصفة بدأت.. النفط على "كف ترامب" والعالم يترقب
خبير: 70% من حوالات العراق تسيطر عليها مصارف أردنية وخليجية
خبير اقتصادي: انضمام إندونيسيا إلى "بريكس" أثار مخاوف واشنطن
بعد قرار البنك المركزي، هل سيؤدي لانخفاض في أسعار العقارات؟
إيضاح لأهمية قرار البنك المركزي بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار
بدلًا من "منحه لمصارف اجنبية حصرا".. مقترح لطرح الدولار في "منصات تداول"
البنك المركزي يشمل العقارات بمبلغ 100 مليون دينار بضوابط غسيل الأموال
ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات الخام الأمريكية
شركة شل النفطية تعلن استعدادها لزيادة استثماراتها في العراق
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك