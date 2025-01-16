ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات الخام الأمريكية

واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الخميس بعد بيانات أظهرت تراجع مخزونات الخام الأمريكية، في ظل مخاوف الأسواق من اضطراب إمدادات النفط العالمية، فعند الساعة 09:25 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.20% إلى 80.20 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.20% أيضا إلى 82.19 دولار للبرميل.

وفي تعاملات أمس صعدت أسعار النفط بنحو 3%، وصعدت عقود "برنت" إلى 82.03 دولار للبرميل، وارتفعت عقود الخام الأمريكي إلى 80.04 دولار للبرميل.

فيما كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة أمس عن تراجع مخزونات الذهب الأسود في الولايات المتحدة بواقع مليوني برميل خلال الأسبوع المنتهي في 10 يناير الجاري.

وفي ذات السياق، أبقت منظمة "أوبك"، في تقريرها لشهر يناير الجاري، على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عامي 2025 و2026 دون تغيير، إذ تتوقع منظمة "أوبك" أن يشهد الطلب العالمي على النفط نموا سنويا بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا في كل من عامي 2025 و2026.