النفط العراقي يحلق فوق 80 دولارا للبرميل

سجلت أسعار النفط الخام العراقي، اليوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، أكثر من 80 دولارًا للبرميل الواحد معززا بتوقعات فرض عقوبات أمريكية على روسيا.

وبحسب بيانات فأن" خام برنت سجل 80 دولارا للبرميل لأول مرة منذ أكتوبر مدفوعا بمخاوف بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا".

وحسب البيانات، فقد سجل خام البصرة الثقيل 77.33 سنتا للبرميل، بينما سجل خام البصرة الخفيف 80.55 سنتا للبرميل الواحد، في التعاملات الأخيرة اليوم.

في حين نقلت "رويترز"، عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن توقعه، أن تكلف العقوبات الجديدة روسيا مليارات الدولارات شهريا".

وأوضح، أن" الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على أكثر من 180 ناقلة نفط كثير منها ضمن أسطول الظل الروسي".

ووفقا للبيانات فقد سجلت تراجعات حادة في "وول ستريت" بعد بيانات وظائف أمريكية قوية، مع قرب وصول ترامب إلى البيت الأبيض.