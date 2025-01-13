مجلس الوزراء يوافق على تأسيس مصرف جديد

وافق مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، على تأسيس مصرف جديد بصيغة شركة المساهمة.

وذكر مكتب السوداني في بيان أنه"ضمن إجراءات الإصلاحات المصرفية، وافق مجلس الوزراء في جلسة اليوم على ما يأتي :

1.تأسيس مصرف جديد شركة مساهمة يعتمد على أحدث التقنيات، ويهدف إلى أن يكون الشريك مع الشركات ورجال الاعمال سواء داخل العراق او خارجه، ويقوم بتقديم الخدمات المالية والمصرفية للأفراد من خلال تجربة رقمية متكاملة، وأن يكون مصرفاً رائداً على المستوى الإقليمي.

2.تسمية المصرف بمصرف الرافدين الأول .

3.يكون رأسمال المصرف (1) تريليون دينار عراقي، وتكون نسبة مساهمة الدولة (قطاع حكومي، قطاع عام وافراد ) بمقدار (24%) من الرأسمال الاسمي.

4.ان يبدأ المصرف برأسمال مدفوع لا يقل عن (500) مليار دينار .

5.الإبقاء على مصرف الرافدين كبوابة مالية واساسية لتنفيذ جميع التعاملات الحكومية، مع استمرار العمل لهيكلته مع مصرف الرشيد من خلال خارطة طريق لتطوير مصرف الرافدين بالتنسيق مع الشركة الاستشارية المتعاقد معها، شركة ارنست يونغ.

6.تخويل البنك المركزي صلاحية التعاقد مع شركة استشارية لتأسيس المصرف الجديد، وتقديم الدعم في العمليات التأسيسية المختلفة للمصرف وتشكيلاته واقسامه.