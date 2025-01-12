الصفحة الاقتصادية

خبير زراعي يحذر من موسم كارثي في الإقليم جراّء قلة الأمطار


حذر الخبير الزراعي مريوان محمد مصطفى، اليوم الأحد (12 كانون الثاني 2025)، من موسم زراعي كارثي في إقليم كردستان، بسبب قلة الأمطار.

وقال محمد مصطفى في حديث صحفي، إن "إنتاج القمح والشعير في الإقليم يحتاج على كميات كبيرة من الأمطار، وما سقط خلال الموسم الحالي لا يكفي لإرواء المساحات الزراعية الشاسعة في الإقليم".

وأضاف، أنه "خلال الموسم الماضي حقق إقليم كردستان فائضاً كبيراً من محصولي القمح والشعير، لكن خلال العام الحالي فإن الموسم الشتوي مهدد بكارثة كبيرة، كوننا دخلنا منتصف شهر كانون الثاني، وكميات الأمطار التي سقطت لا تساوي ربع ما سقط خلال نفس المدة من العام الماضي".

وفي الخامس من الشهر الحالي، قالت وزارة الزراعة في حكومة إقليم كردستان العراق، أن ملامح الجفاف والتصحر ستطفو على السطح وستبدو للعيان إذا لم تمطر السماء خلال الأيام العشرة المقبلة.

المتحدث باسم الوزارة هيوا علي، بيّن خلال تصريح صحفي، أن تأخر هطل الأمطار في موسم الشتاء الحالي والتغيرات المناخية، سيكون لها تأثيرات محسوسة على المنتجات الزراعية، خاصة في هضبة أربيل وفي دهوك ومناطق أخرى، الأمر الذي سيتسبب بتأخر الموسم الزراعي.

علي أضاف أن الأمطار إذا لم تهطل قبل منتصف كانون الثاني الحالي، فستتأثر محاصيل الحبوب سلباً وبشكل واضح، على العكس من إنتاج الموسم الزراعي في السنة الماضية الذي كان وفيراً وغزيراً، ضارباً مثالاً على ذلك بأن الحكومة الاتحادية استلمت من فلاحي كردستان العام الماضي 700 ألف طن بينما ستسلم منهم هذه السنة 400 ألف طن فقط.

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