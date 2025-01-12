البنك المركزي يجدد توجيهه لنشر وتوسيع الخدمات المالية وأجهزة الصرّاف الآلي

جدد البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، توجيه إلى المصارف، والمؤسسات المالية غير المصرفية، لنشر وتوسيع خدماتهم المالية في المناطق التي تفتقر الى وجود الخدمات المختلفة لحاملي البطاقات المصرفية.

وقال البنك في بيان : إن "البنك يعمل ضمن استراتيجيته توفير الخدمات المختلفة لحاملي البطاقات المصرفية، عن طريق توسيع انتشار منافذ تسليم النقد ومن خلال جميع القنوات المتاحة ومنها أجهزة الصرّاف الآلي ATM وأجهزة الدفع النقدي POC وكذلك شركات الصرافة المجازة، ومنافذ شركات الدفع الالكتروني، وأجهزة الدفع الالكتروني POS المنتشرة في جميع انحاء العراق".

وأضاف البيان، "يؤكد البنك المركزي في اعماماته التي تضمّنت توجيه المصارف، والمؤسسات المالية غير المصرفية، لنشر وتوسيع خدماتهم المالية في المناطق التي تفتقر الى وجود الخدمات المشار اليها انفاً".

وتابع، يسعى البنك الى تطوير تلك الخدمات من خلال وضع أحدث البنى التحتية الخاصة بالمنتجات والخدمات المالية في العراق، وتحسينها بشكل مستمر"، داعيا إلى "تقديم الاستفسارات والشكاوى إن وجدت، من خلال الرابط التالي : https://complaint.app.cbi.iq/"