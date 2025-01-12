أمريكا ستخسر منطقة حيوية بسبب بريكس!

أكد ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق سكوت ريتر أن دخول الفلبين المحتمل إلى مجموعة "بريكس" يشكل تهديدا كبيرا لموقف الولايات المتحدة في منطقة المحيط الهادئ، حيث ذكر ريتر في مقابلة على قناة "يوتيوب":"راقبوا الفلبين.. الفلبين ستنضم إلى مجموعة بريكس. وعندها ستحل نهاية الوضع الأمريكي في المحيط الهادئ".

ولفت الخبير إلى أن العاصمة مانيلا لن تقف مكتوفة الأيدي في ظل انضمام العديد من جيرانها في جنوب شرق آسيا إلى مجموعة "بريكس".

كما أشار إلى أن ثلاثا من أكبر دول المنطقة مرتبطة بالفعل بالمجموعة، إندونيسيا كعضو كامل العضوية في مجموعة "بريكس"، وماليزيا وتايلاند كدول شريكة.

وأضاف: "إن (جنوب شرق آسيا) منطقة أخرى حيث تعتقد الولايات المتحدة، أنها تلعب هناك دورا مهيمنا. ولكن دخول إندونيسيا وماليزيا وتايلاند يعني أن مجموعة بريكس سوف تصبح المجموعة الرئيسية والأهم هناك".

ومن الجدير بالذكر أن "بريكس" هي مجموعة دولية تم إنشاؤها عام 2006، وكانت في البداية تضم روسيا والبرازيل والهند والصين، ومن ثم انضمت جنوب إفريقيا إلى المجموعة في العام 2011، ومع بداية العام 2024، انضمت إليها 4 دول جديدة هي مصر والإمارات وإيران وإثيوبيا كأعضاء كاملي العضوية فيما تتمتع السعودية بصفة "عضو مدعو.