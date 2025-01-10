الصفحة الاقتصادية

عقوبات أمريكية جديدة ضد قطاعي النفط والغاز الروسي


أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عن فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تركزت على قطاع النفط والغاز، ويأتي ذلك قبل مغادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن البيت الأبيض في 20 كانون الثاني الجاري.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها اليوم إنها "كثفت العقوبات ضد روسيا من خلال استهداف إنتاجها من النفط وصادراته". وأدت هذه الخطوة إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وذكرت الوزارة إن القيود الجديد طالت "غازبروم نفط" و"سورغوت نفت غاز" ومديري الشركتين التنفيذين، وأكثر من 180 سفينة وعشرات الناقلات وتجارا ومسؤولين، وذلك في محاولة لاستهداف المصدر الرئيسي لإيرادات روسيا على حد تعبير الخزانة الأمريكية.

وأشارت إلى أن المملكة المتحدة انضمت إلى وزارة الخزانة الأمريكية في فرض عقوبات على اثنين من كبار منتجي النفط في روسيا.

وقبل أيام تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن عزم إدارة بايدن تشديد العقوبات على النفط الروسي والإيراني الأمر الذي أثار مخاوف الأسواق من اضطراب الإمدادات ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب الأسود إلى أعلى مستوى في نحو شهر.

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