خبير اقتصادي يوضّح جوانب الضعف في امن الطاقة في العراق

أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت 28 كانون الأول 2024، عن جوانب الضعف في امن الطاقة في العراق، حيث ذكر المرسومي في تدوينة على حسابه الشخصي ، انه وطبقاً للبيانات المنشورة في التقرير الاحصائي السنوي لوزارة الكهرباء فأن اجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في العراق في عام 2023 بلغ حوالي 18 الف ميغاواط منها 13 الف ميغاواط منتجة من قبل المحطات الغازية وقد أدى توقف الغاز الإيراني الى اخراج 5500 ميغاواط من المنظومة الكهربائية وهذا يعني ان 43% من انتاج المحطات الكهربائية الغازية تعتمد على الغاز الإيراني المستورد.

بالمقابل، استورد العراق من إيران حوالي 3 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهربائية عبر 4 خطوط لنقل الطاقة الكهربائية من إيران الى العراق وبنسبة 17% من الطاقة الكهربائية المنتجة عام 2023 وهذا يعني ان توقف إيران عن تزويد العراق بالغاز والكهرباء سيؤدي الى تخفيض انتاج الطاقة الكهربائية في العراق الى النصف تقريبا، حسب المرسومي، إذ أشار الى ان المشكلة ان إيران قد لا تستطيع تلبية احتياجات العراق من الغاز والكهرباء في السنوات القليلة القادمة.