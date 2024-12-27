العراق ينهي 10 أشهر من العام بعجز قدره 16 تريليون دينار.. والرواتب تلهم 57% من النفقات

سجلت موازنة الدولة العراقية، عجزا بـ 16 تريليون دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

واظهرت البيانات المالية، انفاق العراق 140 تريليون دينار خلال 10 اشهر، كانت النفقات الأعلى على الموازنة الجارية وبلغت اكثر من 100 تريليون دينار، فيما بلغت النفقات الاستثمارية 22 تريليون دينار، فضلا عن منح سلف بـ18 تريليون دينار.

بالمقابل، بلغت الإيرادات الكلية 124 تريليون دينار، كلت النفطية منها 108 تريليون وبنسبة 88%، اما غير النفطية فبلغت 14.4 تريليون وبنسبة 12% من اجمالي الإيرادات.

وبلغت رواتب الموظفين 49 تريليون دينار، فيما شكلت المنح والاعانة والرعاية والمساهمة برواتب المتقاعدين حوالي 35 تريليون، ليكون اجمالي الرواتب اكثر من 80 تريليون دينار، تشكل 80% من النفقات الجارية، و57% من النفقات الكلية.