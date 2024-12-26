الصفحة الاقتصادية

المرسومي يستعرض رواتب الرئاسات الثلاث في العراق خلال 2024


كشف الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، عن حجم الرواتب المخصّصة للرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية، البرلمان، الحكومة)، خلال العام 2024، فيما بين أنها تتجاوز 5 ترليون دينار بالعام.

وقال المرسومي في مدوّنة على حسابه بمنصة التواصل "فيسبوك"، أن هذه الأرقام تخص 10 أشهر من 2024، أي تستثني شهري تشرين الثاني الماضي وكانون الأول الجاري.

وبحسب المرسومي بلغت رواتب الرئاسات الثلاث، لغاية شهر تشرين الأول الماضي، 419 مليار دينار لمجلس النواب، 36 مليار دينار لرئاسة الجمهورية، و5.157 ترليون دينار لمجلس الوزراء.

في حزيران 2023، أقرّ مجلس النواب العراقي الموازنة المالية العامة للبلاد لسنوات 2023 و2024 و2025، عقب سلسلة جلسات عقدها البرلمان.

وتعتبر الموازنة المعتمدة، الأضخم في تاريخ البلاد، حيث تبلغ قيمتها نحو 153 مليار دولار لكل عام، مع تسجيل عجز مالي كبير يقدر بنحو 48 ملياراً سنوياً، وهو الأعلى حتى الآن ويزيد على أكثر من ضعفي العجز المسجل بآخر موازنة لعام 2021.

وفي حزيران 2024، أقر مجلس النواب الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي، وهي "تضمّنت 156 تريليون دينار موازنة جارية، و55 ترليوناً للجانب الاستثماري موزعة بين الوزارات والمحافظات.

والأرقام التي تحدّث عنها المرسومي، ضخمة، مع تداول الحديث في الأوساط السياسية العراقية عن وجود نقص في السيولة بوزارات ومصارف الدولة.

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