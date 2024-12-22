قطر تلوح بإيقاف امدادات الغاز عن الاتحاد الأوربي .. ما السبب؟

حذر وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، اليوم الاحد، من أن بلاده ستتوقف عن توريد الغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي إذا تعرضت شركة "قطر للطاقة" للغرامات على انتهاكها معايير الاستدامة للشركات.

وكتبت صحيفة "فاينانشال تايمز": "قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي إنه إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي غرامات لعدم الامتثال على النطاق المحدد في توجيه التحقق من الشركات، فإن الدوحة ستتوقف عن تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد".

وأشارت إلى أن التوجيه المذكور يلزم دول الاتحاد الأوروبي بفرض غرامات على الشركات لعدم امتثالها لمتطلبات الاستدامة، بحد لا يقل عن 5% من إجمالي الإيرادات العالمية السنوية للشركة.

وأضاف الوزير القطري: "5% من إيرادات "قطر للطاقة" هي 5% من إيرادات دولة قطر. هذه أموال الشعب ولذلك لا يمكنني أن أخسر هذا القدر من المال. ولن يوافق أحد على خسارة هذا القدر من المال... لن أوافق على أن تتم معاقبتي... سأتوقف عن توريد الغاز إلى أوروبا".