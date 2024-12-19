النفط العراقي يسجل ارتفاعا جديدا بالتزامن مع ارتفاع الاسعار عالمياً

سجل النفط العراقي، اليوم الخميس (19 كانون الأول 2024)، ارتفاعا بالأسعار برابع أيام التعاملات الأسبوعية في السوق العالمية.

وبحسب بيانات، فقد سجل خام البصرة الثقيل 69.28 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 72.38 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 0.28+ على التوالي تسليم شباط 2025.

كما أظهرت البيانات ارتفاعا طفيفا بأسعار الخام عالميا، حيث سجل خام برنت البريطاني 72.89 دولارا، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 70.19 دولارا للبرميل، بنسبة تغيير 0.50- 0.19- على التوالي.