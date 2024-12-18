تنويه من وزارة المالية حول كتاب متداول يخص "تعويضات أصحاب الدور المهدمة"

نفت وزارة المالية، اليوم الأربعاء (18 كانون الأول 2024)، صحة صدور الكتاب المنسوب اليها أدناه، والمتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، والمنسوب الى الدائرة القانونية.

وأكدت الوزارة في بيان أنها لم تصدر أي كتاب من قبل الدائرة تحت هذا العدد والتأريخ والتوقيع.

ودعت الوزارة حسب البيان، الرأي العام ورواد مواقع التواصل والإعلاميين كافة، الى توخي الدقة والحذر عند تلقي الاخبار، والاعتماد على منصات التواصل ومواقع الوزارة الرسمية المعتمدة كمصدر وحيد للمعلومات.