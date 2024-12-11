بغداد ترسل 430 مليار دينار إلى أربيل لسد عجز "الأشهر الثلاثة" من العام الحالي

كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء (11 كانون الأول 2024)، عن إرسال وزارة المالية الاتحادية اليوم مبلغ 430 مليار دينار، لسد العجز للأشهر الثلاثة المتبقية من العام الحالي.

وقال المصدر إن "وزارة المالية الاتحادية ارسلت اليوم مبلغ 430 مليار دينار، لسد العجز للأشهر الثلاثة المتبقية من العام الحالي وسترسل أيضا اليوم مبلغ 795 مليار رواتب شهر تشرين الثاني، ويتبقى نقص بحدود 100 مليار ستكمله حكومة الإقليم".

وأضاف أن" وزارة المالية في حكومة الإقليم ستعلن اليوم قائمة برواتب الموظفين وجدول التوزيع لشهر تشرين الأول، وبعدها يتم المباشرة بصرف رواتب شهر تشرين الثاني".

وواصل موظفو دوائر محافظة السليمانية، يوم الاثنين (9 كانون الأول 2024)، إضرابهم عن العمل لليوم الثاني على التوالي، بسبب عدم صرف الرواتب لأكثر من 70 يوما.

وقال مصدر صحفي إن "دوائر التقاعد والضريبة وكاتب العدل والمرور، ومعامل الأسمنت، والكهرباء، والصناعة والمدارس، في السليمانية وحلبجة وسيد صادق وجمجمال ورابرين أضربت عن الدوام بالكامل".

ونقل المصدر عن موظفين، قولهم، أنهم، "سيواصلون الإضراب عن الدوام، حتى لو قامت حكومة الإقليم بصرف رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول من العام الحالي، لآن مطالبهم صرف الرواتب لثلاث أشهر، وتوطينها على المصارف الاتحادية حصرا"، مشيرا إلى "تجمع عشرات الموظفين أمام دوائر المرور والتقاعد، لكن لا أحد يستقبل معاملاتهم، بسبب الإضراب عن الدوام".