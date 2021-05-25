الصفحة الاقتصادية

وزارة النفط تعلن عن مجموع الصادرات النفطية خلال الشهر الماضي


أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم الثلاثاء، مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر نيسان الماضي، بحسب احصائية شركة تسويق النفط "سومو".

وقالت الوزارة في بيان إن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت 88 مليونا 398 الفا و319 برميلاً، بايرادات بلغت 5 مليار و 549 مليون و 517 الف دولار .

واشارت الاحصائية إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نيسان الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 85 مليون و534 الف و 916 برميلاً ، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة مليونين و863 الفا و403 برميلا .

واشارت إلى أن كميات وايرادات شحنات النفط الخام المصدر التي تم تسويقها بعلاوة سعرية لتحقيق ايراد إضافي خلال شهر نيسان الماضي بلغ مجموعه اكثر من 74 مليون و992 الف و080 دولار، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد 62.779 دولارا 

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