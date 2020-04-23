الصفحة الاقتصادية

كيف نواجه  انخفاض  أسعار النفط ؟!  


كندي الزهيري

 

انخفاض سعر النفط البرنت عالميا ، نحن كعراقيين ؟ ماذا يعني النه ؟ ،سعر الاستخراج حسب جولة التراخيص النفطية بحكم  حكومة المالكي تكلف العراق ١٨ دولار للبرميل الواحد يعني ربحنه الان بالبرميل الواحد وحسب الظرف الحالية "دولار و ١٠ سنتات" حسب سعر سوق النفطي.

 إن انهيار سعر النفط سيؤثر على خام برنت والاقتصاد العراقي، الانه  سيخسر 400 ألف برميل يومياً من صادراته النفطية إلى أمريكا.

وبعد تدهور سعر برميل النفط تسليم مايو المدرج في سوق نيويورك إلى ما دون الصفر، لأول مرّة في التاريخ مع انتهاء التعاملات، مما يعني أن المستثمرين مستعدّون للدفع للتخلّص من الخام.

ونظرا إلى انقضاء مهلة عقود مايو أمس الثلاثاء  توجب على المتعاملين العثور على مشترين في أقرب وقت ممكن.

لكن مع امتلاء منشآت التخزين في الولايات المتحدة بشكل هائل خلال الأسابيع الأخيرة، أجبر المتعاملون على الدفع للناس للعثور على مشترين، ما تسبب ببلوغ سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط 37.63 دولارا سالب .

إن "انخفاض أسعار نفط غرب تكساس كان بسبب العقود الآجلة وأيضا الإنتاج الكبير خارج المتفق عليه، بالإضافة إلى لجوء أمريكا لفكرة التخزين التي باءت بالفشل" التي تعد واحدة من سياسات اترامب.

ان معادلة أسعار النفط يحتاج إلى وقت لعودتها خصوصا بسبب تفشي فيروس كورونا الذي يمثل السبب الرئيسي لإغلاق الاقتصاد وقلة الطلب على النفط بسبب توقف المصانع والة  العمل " .

إلى أن هذا الانخفاض سيؤثر بشكل وقتي على خام برنت، وليس مثل غرب تكساس أن هذه الأزمة ستنتهي عند انتهاء عقود أيار للعقود الآجلة للنفط وسيعود إلى طبيعته  بأسرع وقت  .

 أن العراق سيخسر 400 ألف برميل من صادراته النفطية المتجهة لأمريكا بسبب انهيار أسعار نفط غرب تكساس ما يعقد لمشهد العراقي  ليس السياسي فحسب انما الاقتصادي  وعمل الموازنة  التي تستند على النفط  فحسب  .

الحل يكمن في :

نعم هذا الحال  استمرار حتى إذا واصل  صعود فيحتاج نصف سنه بالقليل حتى يرجع لسعره الاصلي او حدوث شي اكبر كصدمة  تساعد في رفع الاسعار  بشكل اكبر  واسرع.  والحكومة العراقية   امام ٣ خيارات :

الاولى: إجبار شركات الاستخراج على خفض تكلفتها .

الثانية: تخفيض رواتب الموظفين بالقليل ٣٠ بالمئة  وهذا يولد مشاكل  اضافية.

الثالثة : تشجيع الزراعة والصناعة كبديل وهذا مستحيل وسط وجود شبكات الفساد و قوانين بالية  بالاستثمار.

وان على الحكومة وعبر بنك المركزي بإصدار قرار  بشراء  الفضة والذهب  بأسرع وقت  ،لكون ذلك مصدر وعامل اطمئنان اقتصادي وسياسي واجتماعي..

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