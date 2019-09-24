البنك المركزي يعلن تعديلات في ضوابط التصريح عن الأموال الداخلة إلى العراق والخارجة منه

أعلن البنك المركزي، الثلاثاء، 24 أيلول، 2019، عن تعديلات في ضوابط التصريح عن الأموال الداخلة إلى العراق والخارجة منه.

وقال البنك في بيان إن "البنك يعلن عن التعديل الأول لضوابط التصريح عن الأموال عند إدخالها أو إخراجها عبر الحدود العراقية، والمنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4551) بتاريخ 19/ 8/ 2019، قبل دخولها حيز التنفيذ في شهر شباط من عام 2020، لتجنيب المواطنين والمسافرين المساءلة القانونية عن المخالفات المنصوص عليها في تلك الضوابط خلال نقل الأموال عبر الحدود".

وتابع أن "هذا الاجراء يأتي حرصاً من البنك المركزي العراقي على إيضاح التعليمات واللوائح الخاصة بالتصريح عن الأموال الداخلة والخارجة عبر الحدود العراقية".