الصفحة الاقتصادية

الكهرباء تعلن تجاوز انتاجها من الطاقة حاجز الـ19 الف ميغاواط


اعلنت وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، الثلاثاء، ﺘﺠﺎوز اﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ 19 اﻟﻒ ﻣﻴﻐﺎواط،، مبينة ان هذا الانتاج يعد اﻻﻛﺒﺮ واﻻول ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ

وﻗﺎل المتحدث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ الوزارة اﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺎدي ﻟ اﻟﺼﺒﺎح ان "اﻟﻮزارة ﻧﺠﺤﺖ ﺧﻼل اﻻﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ الماضية ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ المحطات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻮم اﻟﺒﻼد ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻋﺎدة اﻟﺘﺎﻫﻴﻞ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ وﻣﻌﺎودة ﻋﻤﻞ المحطات اﻟﻜﻬﺮوﻣﺎﺋﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺎﺳﻴﺐ المياه، ﻟﺘﺘﺠﺎوز اﻟﻄﺎﻗﺔ المنتجة ﺣﺎﺟﺰ اﻟ 19 اﻟﻒ ﻣﻴﻐﺎوط"، مبينا ان "ﻫﺬا المعدل ﻳﻌﺪ اﻻول واﻻﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء باﻟﻌﺮاق".

واﺿﺎف ان "المحطات اﻟﻜﻬﺮوﻣﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﺳﻬﻤﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﺑﺮﻓﻊ ﺣﺠﻢ اﻻﻧﺘﺎج ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺎﺳﻴﺐ المياه، ﺣﻴﺚ زاد اﻧﺘﺎج ﻣﺤﻄﺔ ﺳﺪ الموصل ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ المثال من 50 ميغاواط الى 640 ميغاواط، ﻣﻤﺎ ﺷﻜﻞ اﺿﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ المنتجة"، متوﻗﻌﺎ ان "ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ المتاحة ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﺧﻼل المدة المقبلة ﻣﻦ ﺧﻼل ادﺧﺎل ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وزﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ الموردة ﻣﻦ دول اﻟﺠﻮار ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻌﺮاق".

وتابع ان "ﺧﻄﺔ وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء المنظومة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة واﺳﺘﻤﺮار اﻋﻤﺎل اﻟﺘﺎﻫﻴﻞ اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﺻﻼح ﺗﺮاﻛﻤﺎت اﻻﺧﻄﺎء اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ"، ﻣﺆﻛﺪا ان "وزﻳﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻟﺆي اﻟﺨﻄﻴﺐ رﺣﺐ ﺑﻔﻜﺮة ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ برلمانية ﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮد الموقعة ﻓﻲ وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم 2006 اﻟﻰ اﻻن، وان اﺑﻮاب اﻟﻮزارة ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ اﻣﺎم ﻫﺬه اﻟﻠﺠﺎن ﻻﺳﻴﻤﺎ ان اﻟﻮزﻳﺮ وﺟﻪ ﺑﻀﺮورة ﺗﻌﺎون المنتسبين ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ".

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