البنك المركزي يصدر قرارا لتغطية حاجة السوق من الفئات النقدية الصغيرة

قرر البنك المركزي العراقي، الاثنين، الغاء غرامة نقص ايداعات الفئات الصغيرة للمصارف، عازيا القرار الى تغطية حاجة السوق من الأوراق الجديدة للفئات النقدية الصغيرة.

وقال البنك في بيان إنه "لاجل تغطية حاجة السوق من الأوراق الجديدة للفئات النقدية الصغيرة " 250, 500, 1000" فانه تقرر الغاء غرامة النقص الذي قد يظهر في ايداعات المصارف المجازة من الفئات النقدية الصغيرة ولفترة محدودة"، مبينا ان "ذلك يأتي لتحقيق الغاية المنشودة من سحب العملة النقدية التالفة الموجودة في التداول".

وأضاف ان "عمليات العد والفرز للأوراق النقدية التالفة لتلك الفئات تتطلب وقتا وجهدا من الموظفين المختصين لصعوبة عدها في مكائن العد والفرز".

يذكر ان المركزي العراقي قام خلال الفترة الماضية بضخ كميات كبيرة من الفئات الصغيرة بعد ان تعرضت هذه الفئات للتلف والتي وجد المواطن صعوبة في تداولها.