مستشار رئيس الوزراء: حجم الأعمال مع الصين سيتجاوز الـ 500 مليار دولار

كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، أن حجم الأعمال بين العراق والصين سيتجاوز الـ 500 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات المقبلة.

وقال عبد الحسين الهنين في حديث صحفي ، إن "حجم الأعمال بين العراق والصين المستهدف خلال العشرة سنوات القادمة سيزيد عن 500 مليار دولار، تبدأ من الآن ومن هذه الزيارة".

وبدأت منذ يوم الخميس الماضي، 19 ايلول الحالي، زيارة رسمية يجريها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى الصين، برفقة وفد يضم وزراء ومحافظين ومستشارين، بهدف عقد اتفاقات وتفاهمات بين بغداد وبكين في عدة مجالات بينها التعليم والنقل والصناعة والزراعة.