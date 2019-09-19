الزراعة: منع الاستيراد اعاد اربعة الاف مزارع لمزاولة عملهم في ديالى

اعلنت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، أن قرار ايقاف استيراد المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية ادى لعودة اكثر من 4 الاف مزارع الى مزاولة عملهم الزراعي في محافظة ديالى .

وقالت في بيان ، إن ايقاف استيراد المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية اعاد اكثر من 4 الاف مزارع الى مزاولة عملهم الزراعي في محافظة ديالى، مبينة أن اغلاق الحدود امام استيراد المحاصيل الزراعية خلال الاشهر الماضية أعطى دفعة قوية للقطاع الزراعي في المحافظة التي تتميز بوجود مساحات واسعة للانتاج الزراعي في مناطق متفرقة.

واشارت الى أن ان الفلاحين عادوا الى زراعة اراضيهم بعد منع الاستيراد وتقديم الدعم اللازم لهم من قبل وزارة الزراعة، موضحة أن قرار منع الاستيراد الصادر من وزارة الزراعة ادى الى تشغيل عدد كبير من الايدي العاملة وامتصاص البطالة وتحقيق الجدوى الاقتصادية المناسبة للفلاحين والمزارعين في مختلف المحافظات والتي ادت بدورها الى تحقيق تنمية زراعية للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

واتخذت وزارة الزراعة قرارا خلال الاشهر الماضية يقضي بمنع استيراد عدد من المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية.