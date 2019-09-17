النزاهة: ضبط 153 طناً من اللحم المجمد تم إدخالها خلافاً للقانون

أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، الثلاثاء، ضبط عدد من أعضاء لجنة الفحص الصحية في ميناء أم قصر الشمالي لموافقتهم على إدخال مواد غذائية "خلافاً للقانون".

وقالت الدائرة في بيان إن "فريق عمل مديرية تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى الميناء، تمكن من ضبط ثلاثة أعضاء في لجنة الفحص الصحية بالجرم المشهود؛ لقيامهم بإطلاق 153 طناً من مادة اللحم الهندي المجمد والتصريح بصلاحيتها للاستهلاك البشري".

وأضافت، أنه "نتيجة تدقيق التصاريح الجمرگية أظهرت عدم وجود شهادات مطابقة (شهادة فحص بلد المنشأ)، كما أن المواد الغذائية تم إدخالها بدون إجازات استيراد، إضافة إلى عدم إدخالها في السجلات الرسمية"، مبينةً أن "الفريق تمكن من ضبط التصاريح الجمرگية الخاصة بشركتين أهليتين؛ لقيامهما بإخراج البضائع خلافا للضوابط والتعليمات".

وأكدت الدائرة: "تنظيم محضر أصولي بالمضبوطات في العملية، وعرضه رفقة المتهمين على قاضي محكمة التحقيق المختص بقضايا النزاهة في البصرة؛ الذي قرر توقيف المتهمين على ذمة التحقيق".