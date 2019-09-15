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الكهرباء: جنرال الكتريك وماس القابضة توقعان اتفاقية لانجاز المرحلة الثالثة من محطة بسماية


أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، عن توقيع شركتي "جنرال الكتريك" و"ماس القابضة" اتفاقية لإنجاز المرحلة الثالثة من محطة بسماية لتوليد الطاقة الكهربائية.

وقالت الوزارة في بيان إن "شركة جنرال الكتريك وقعت اتفاقا مع شركة ماس القابضة لتوليد الطاقة الكهربائية بهدف رفع قدرتها الإنتاجية الإجمالية إلى 4.5 ميكاواط لإضافة 1.5 ميكاواط إلى شبكة كهرباء العراق عبر تطوير المرحلة الثالثة من محطة توليد بسماية الأكبر في البلاد".

وأضافت الوزارة، أنه "بموجب الاتفاقية، ستقوم جنرال إلكتريك بتزويد ماس القابضة بأربع توربينات غازية من طراز 9F وأربع مولدات لتجهيز المرحلة الثالثة من المحطة"، مبينةً أن "شركة ماس القابضة ستقوم بتوريد الكهرباء الناجمة عن هذه التوسعة الجديدة إلى وزارة الكهرباء العراقية بموجب اتفاقية لشراء الطاقة مدتها 20 عاماً".

من جهته قال وزير الكهرباء لؤي الخطيب: "بصفتها أول مشروع مستقل لتوليد الطاقة الكهربائية في وسط العراق، ترسي محطة بسماية معايير جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص والمساهمة في رفد شبكة الكهرباء العراقية".

 

وتعتبر المرحلة الثالثة من محطة بسماية أكبر منشأة جديدة لتوليد الطاقة لرفد شبكة الكهرباء الوطنية منذ عام 2014، ومن المتوقع أن يساهم المشروع بتوليد 1.5 ميجاواط إضافية من الكهرباء بحلول عام 2021، على أن تتم إضافة أول 500 ميجاواط إلى الشبكة في العام المقبل، ومن المتوقع توظيف ما يصل إلى 1200 شخص لإنشاء المرحلة الثالثة من محطة بسماية.

 

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