رويترز: عودة إمدادات النفط السعودية بالكامل قد تستغرق أسابيع

أبلغ مصدر مطلع رويترز اليوم الأحد أن عودة طاقة إمدادات النفط السعودية بشكل كامل بعد الهجوم الذي استهدف منشأتين لشركة أرامكو يوم امس السبت قد تستغرق "أسابيع وليس أياما".

وأوقف الهجوم على "بقيق" و"خريص" نحو 5.7 مليون برميل يوميا من إنتاج المملكة من النفط ولم يعط المسؤولون السعوديون جدولا زمنيا لعودة الإمدادات بشكل كامل.

وشنت 10 طائرات مسيرة تابعة للحوثيين هجوما على المعملين المذكورين فجر امس السبت، ما ادى لتعطل نصف انتاج شركة ارامكو بحسب ماصرح به وزير الطاقة السعودي اليوم.