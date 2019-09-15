الكهرباء تبرم عقد إنشاء خطي استيراد الطاقة من المنظومة الخليجية

اعلنت وزارة الكهرباء، الاحد، عن ابرامها عقدا مع هيئة الربط الخليجي، التابعة لمجلس التعاون الخليجي، لإنشاء خطين لنقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (٤٠٠) ك.ف.

وقالت الوزارة في بيان لها ان "وزيرها لؤي الخطيب وقع عقدا مع هيئة الربط الخليجي، التابعة لمجلس التعاون الخليجي، لإنشاء خطين لنقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (٤٠٠) ك.ف".

واضافت ان "هيئة الربط الخليجي ستتحمل كلفة إنشاء الخطين، الذين سيكونان بطول، ٣٠٠ كم، مقسمة على مسافتين، داخل العراق ٨٠ كم، وداخل دولة الكويت ٢٢٠ كم، يتم ربطها بالمنظومة الوطنية العراقية، محطة الفاو التحويلية ٤٠٠ ك.ف، من جهة، وتكون امتداد للخط الأساسي للربط الخليجي من الجهة الأخرى".

وتابعت الوزارة انه "من المؤمل استيراد 500 ميغا واط كمرحلة أولى، يتم تجهيزها بعد إنجاز الخطين قبل صيف ٢٠٢٠، وباسعار السوق الخليجية التنافسية التي سيتم المفاضلة فيها بعد الإنجاز"، مشيرة الى ان "الاتفاق يتضمن بمرحلته الثانية، إنشاء منظومة تبادل للطاقة الكهربائية (التيار المستمر (HVDC، بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي، وبين اوربا".

ويستورد العراق من ايران الطاقة الكهربائية عبر اربع خطوط، فيما يستورد ايضا الغاز الجاف لتشغيل بعض المحطات الكهربائية، ويعاني العراق بشكل كبير من نقص بالطاقة ويستورد من دول الجوار لتقليل العجز فيها .