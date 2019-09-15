رويترز: الأسهم السعودية تهوي بعد الهجوم اليمني على منشآت النفط

فتحت الأسهم السعودية على هبوط 2.3 بالمئة يوم الأحد بعد الهجوم على منشأتي نفط في المملكة يوم السبت ليتوقف أكثر من نصف إنتاجها.

وكان الرد الفعل إزاء الهجوم سلبيا في الأسواق الخليجية الأخرى أيضا، حيث نزل المؤشر الكويتي الرئيسي 1.1 بالمئة ومؤشر دبي 0.8 بالمئة.

وهبط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، أكبر شركة بتروكيماويات في المملكة، 3.5 بالمئة بعد أن أعلنت عن نقص في إمدادات اللقيم بنحو 49 بالمئة عقب الهجوم.

وكان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع اعلن امس “أن سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية واسعة بعشر طائرات مسيرة استهدفت مصفاتي بقيق وخريص التابعتين لشركة أرامكو شرقي السعودية”.