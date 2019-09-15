الصفحة الاقتصادية

الحلبوسي يدعو شركة سيمينس لتشغيل العمالة العراقية من الفنيين والمهندسين


دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي شركة سيمينس لتشغيل العمالة العراقية من الفنيين والمهندسين، فيما أكد استعداد المجلس لدعم خطط الحكومة ووزارة الكهرباء وتوفير الغطاء التشريعي لها في الموازنة العامة.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان  إن "الحلبوسي استقبل، اليوم السبت، رئيس شركة سيمينس ومديرها التنفيذي جو كايزر والوفد الفني المرافق له، يرافقهم القائم بالأعمال الألماني لدى العراق يوخن مولر".

وأضاف أن الحلبوسي "بحث خلال اللقاء أهمية المشاريع التي تعاقد عليها العراق مع الشركة لتأهيل قطاع الكهرباء في جميع أنحاء البلاد"، مشيراً إلى "الاهتمام الكبير الذي يوليه مجلس النواب والحكومة لتطوير إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها بما يؤمِّن حاجة المواطنين وعجلة الإنتاج الصناعي والزراعي".

وأكد الحلبوسي بحسب البيان، "استعداد المجلس لدعم خطط الحكومة ووزارة الكهرباء وتوفير الغطاء التشريعي لها في الموازنة المالية العامة؛ كونها واحدة من أهم احتياجات المواطنين".

ودعا رئيس مجلس النواب شركة سيمينس إلى "الشراكة مع الشركات المحلية وفق المعايير القياسية المعتمدة، وتشغيل العمالة العراقية من الفنيين والمهندسين، فضلاً عن قيام الشركة بتقديم الخدمات الاجتماعية في المناطق التي تُنفَّذُ فيها مشاريع الطاقة الكهربائية، وذلك ببناء المدارس والمراكز الصحية وإعمار البيوت التي دُمِّرت في المدن المُحررة خلال الحرب على تنظيم داعش الإرهابي".

من جهته قدَّم رئيس شركة سيمينس الألمانية، وفقاً للبيان "عرضاً عن مشاريع الشركة في عموم العراق ومراحل تنفيذها والإجراءات التعاقدية وسُبل تسهيلها؛ لغرض تسريع إنجاز المشاريع بحسب الخطط الفنية الموضوعة لها وبزمن قياسي".

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الحلبوسي يدعو شركة سيمينس لتشغيل العمالة العراقية من الفنيين والمهندسين
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