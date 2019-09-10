الصفحة الاقتصادية

وزير الزراعة يحث المستثمرين على انشاء معامل تصنيع التمور وتسويقه للاسواق العالمية


حث وزير الزراعة، اليوم الاثنين، المستثمرين المحليين على انشاء معامل تصنيع التمور والتوسع في الصناعات التحويلية والتكميلية لتسويق المنتج للاسواق المحلية والعالمية، وذلك بعد قرار منع استيراده لوفرته محلياً.

وقال الوزير صالح الحسني، في بيان، "نؤكد على تشجيع ودعم القطاع الخاص للاستثمار في النشاط الزراعي من خلال انشاء مشاريع ومعامل تصنيع وتعبئة التمور في العراق إنسجاما مع توجهات الوزارة بتنمية وتطوير قطاع التمور في العراق".

وحث الحسني "المستثمرين المحليين على انشاء معامل تصنيع التمور والتوسع في الصناعات التحويلية والتكميلية من عمليات تغليف وتعبئة وتصنيع وتسويق التمور للاسواق المحلية والعالمية"، مشيرا الى "وفرة المنتج في الاسواق وسد الحاجة المحلية ودعما للاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة".

وأكد الحسني "حرص الوزارة على دعم المنتج المحلي والحفاظ على التمور العراقية وتشجيعا للفلاحين على الاستمرار بزراعة النخيل والتمسك ببساتينهم، ونظرا لجودتها العالية من الناحية الغذائية والصحية، واسعارها المناسبة مقارنة بنظيرتها المستوردة، ومن اجل منع اغراق السوق بالمنتجات المستوردة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير الزراعة يحث المستثمرين على انشاء معامل تصنيع التمور وتسويقه للاسواق العالمية
الزراعة تعلن نجاح زراعة الخيار طول العام واستمرار منع استيراده
مخاوف في الشارع السوري بعد انخفاض سعر صرف الليرة أمام الدولار لأعلى مستوى منذ بدء الحرب
إيران: الاسواق التصديرية العراقية واللبنانية والسورية مثالية
خبير اقتصادي: زيارة عبد المهدي للصين ستمهد لثورة إقتصادية في العراق
ايران تسجل ارتفاعا قياسيا بتصدير البنزين.. والعراق ضمن المستوردين
المجلس العالمي: خمس دول عربية بينها العراق تملك نحو الف طن كاحتياطي من الذهب
الاردن: نتفاوض مع العراق لزيادة كميات النفط الخام المصدر لنا
الغضبان: الحكومة حريصة على توفير الظروف المناسبة لتشجيع الاستثمارات الاجنبية
الليرة السورية تهبط لمستوى قياسي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 72.36
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك