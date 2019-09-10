وزير الزراعة يحث المستثمرين على انشاء معامل تصنيع التمور وتسويقه للاسواق العالمية

حث وزير الزراعة، اليوم الاثنين، المستثمرين المحليين على انشاء معامل تصنيع التمور والتوسع في الصناعات التحويلية والتكميلية لتسويق المنتج للاسواق المحلية والعالمية، وذلك بعد قرار منع استيراده لوفرته محلياً.

وقال الوزير صالح الحسني، في بيان، "نؤكد على تشجيع ودعم القطاع الخاص للاستثمار في النشاط الزراعي من خلال انشاء مشاريع ومعامل تصنيع وتعبئة التمور في العراق إنسجاما مع توجهات الوزارة بتنمية وتطوير قطاع التمور في العراق".

وحث الحسني "المستثمرين المحليين على انشاء معامل تصنيع التمور والتوسع في الصناعات التحويلية والتكميلية من عمليات تغليف وتعبئة وتصنيع وتسويق التمور للاسواق المحلية والعالمية"، مشيرا الى "وفرة المنتج في الاسواق وسد الحاجة المحلية ودعما للاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة".

وأكد الحسني "حرص الوزارة على دعم المنتج المحلي والحفاظ على التمور العراقية وتشجيعا للفلاحين على الاستمرار بزراعة النخيل والتمسك ببساتينهم، ونظرا لجودتها العالية من الناحية الغذائية والصحية، واسعارها المناسبة مقارنة بنظيرتها المستوردة، ومن اجل منع اغراق السوق بالمنتجات المستوردة".