الصفحة الاقتصادية

الزراعة تعلن نجاح زراعة الخيار طول العام واستمرار منع استيراده


اكدت وزارة الزراعة على نجاح باحثيها بأستنباط أصناف جديدة واستخدام بذور ذات انتاجية عالية وملائمة للظروف البيئية السائدة لمحصول الخيار، مما ادى الى زراعتها في كل المواسم والتي افضت نتائجها الى زيادة انتاج محصول الخيار في الاسواق المحلية وفي جميع المحافظات.

واضافت الوزارة في بيان، إنه "تم توفير كافة مستلزمات نجاح المحصول سواء كانت وقائية او صحية لضمان سلامة المحصول وزيادة انتاجيته، لذا وجب الاستمرار في منع استيراده وعلى مدى طول العام بغية حماية المنتج المحلي، سيما وان محصول الخيار ممنوع من الاستيراد منذ عام ونصف ومازال المنع مستمرا وهذا الانجاز يعد نجاحا لكوادر الوزارة في أتباع الطرق الحديثة لزراعة محاصيل الخضر على مدار السنة ومنع استيرادها نهائيا حماية للمنتج المحلي وتشجيع الفلاحين على الزراعة وزيادة تشغيل الايدي العاملة في القطاع الزراعي لاجل سد حاجة الاستهلاك اليومي للمواطن".

وتابعت الوزارة، أن "ما تحقق من زيادة واضحة وانتاجية جيدة ومذاق صحي يعد انجازأ متميزاً، وتعاهد الوزارة جميع المواطنين بزيادة الوفرة المحلية لكافة المحاصيل التي يحتاجها المواطن وخاصة ما يدخل ضمن السلة الغذائية اليومية".

يذكر ان وزارة الزراعة حققت اكتفاء ذاتيا في العديد من المحاصيل الاستتراتيجية ومنها الحنطة والشعير اضافة الى انها منعت في وقت سابق استيراد (16) محصولا زراعيا و(3) منتجات حيوانية لوفرتها محليا دعما للمنتج المحلي.

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الزراعة تعلن نجاح زراعة الخيار طول العام واستمرار منع استيراده
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