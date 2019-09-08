إيران: الاسواق التصديرية العراقية واللبنانية والسورية مثالية

اكدت ايران، الاحد، ان الاسواق التصديرية العراقية واللبنانية والسورية تعد مثالية لاربع محافظات تابعة لها.

وذكرت وكالة فارس للانباء نقلا عن رئيس منظمة التنمية التجارية الايرانية بالوكالة حميد زادبوم عن "قيام ايران بتصدير سلع لـ 15 بلدا مجاورا بقيمة 24 مليار دولار في السنة التصديرية المنتهية 21 آذار 2019".

وأضاف أن "ايران تستهدف تعزيز الصادرات للصين والهند بجانب بلدان الجوار الـ 15 ( دول بحر قزوين – دول الخليج الفارسي – افغانستان – العراق - باكستان – آذربيجان – أرمينيا)".

ولفت الى أن "الاسواق التصديرية العراقية واللبنانية والسورية تعد مثالية لاربع محافظات ايرانية وهي كرمانشاه وايلام ولورستان وهمدان التي تقع غرب ايران".

واكد أن "ايران تستهدف رفع الصادرات السلعية للعراق لـ 25 مليار دولار صعودا من المستوى الفعلي البالغ 10 مليارات دولار ولتحقيق ذلك يتطلب زيادة صادرات المحافظات الاربع لـ 7 مليارات دولار".