الاردن: نتفاوض مع العراق لزيادة كميات النفط الخام المصدر لنا

اعلنت الاردن، السبت، انها تتفاوض مع العراق لزيادة كميات النفط الخام المصدر للمملكة، فيما اشارت الى ان العمل متواصل لإنجاز الربط الكهربائي مع العراق.

وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، في تصريح صحافي ان "الاردن ستتفاوض مع العراق قريباً، لزيادة كميات النفط الخام العراقي المورّد إلى الأردن، والبالغة 10 آلاف برميل يومياً".

وأضافت أن "شحنات النفط بدأت بالتدفق من العراق اعتباراً من الخميس، عبر صهاريج تحط في مصفاة البترول الأردنية، وذلك بموجب الاتفاق الموقّع بين الجانبين في شباط من العام الماضي"،

لافتة الى ان "الكميات المستوردة تشكل 7 في المائة فقط من استهلاك الأردن من النفط الخام، على أن يتم لاحقاً التفاوض لزيادة الكمية".

وبموجب مذكرة التفاهم، يشتري الأردن خام كركوك بأسعار تعادل خام برنت تُحسم منها كلفة النقل وفرق المواصفات.