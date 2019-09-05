البنك المركزي يشرع بخطوات الانضمام إلى المنتدى الرسمي للسياسات النقدية والمالية (OMFIF)

اعلن البنك المركزي العراقي، الخميس، عن قيامه بخطوات للانضمام إلى المنتدى الرسمي للسياسات النقدية والمالية (OMFIF).

وقال البنك في بيان له انه "شرع بخطوات الانضمام إلى المنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية (OMFIF)"، مبينا ان "المؤسسة هي عالمية فكرية مستقلة للمصارف المركزية، وصناديق التقاعد والمؤسسات المالية بأصول قابلة للاستثمار بقيمة 36.2 ترليون دولار".

وتابع أن "العضوية في هذا المنتدى تقدم نظرة ثاقبة للمواضيع الرئيسة المهمة للاستثمار بقناتين متكاملتين في التحليل والاجتماعات، من خلال التبادلات العملية رفيعة المستوى والمحتوى، وكذلك المشاركة في الاجتماعات التي تتم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وبنك إنكلترا والبنك المركزي الألماني".

واضاف البنك ان "الانضمام للمؤسسة تتيج ايضا الإفادة من فرص بناء القدرات للموظفين من المستوى المتوسط وكبار الموظفين، حيث يقوم (OMFIF) بتطوير مشاريع مخصصة للأعضاء في لندن وسنغافورة وواشنطن والمراكز المالية العالمية الأخرى".

واعلن البنك المركزي العراقي في 3 ايلول 2019 عن المِضي في إنشاء علاقة مصرفيّة مع البرنامج الاستشاري لإدارة الاحتياطيّات (RAMP) التّابع للبنك الدولي، وتضمَّنت هذه العلاقة الاستثمار في السندات التي يصدّرها.