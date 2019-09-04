الصفحة الاقتصادية

وزارة الزراعة ترد على زيارة السفير التركي لأماكن البيع بالجملة: لن نفتح باب الاستيراد


عبرت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الأربعاء، عن غضبها من تجول السفير التركي في مراكز بيع بيض المائدة في علوة جميلة وزويني في العاصمة بغداد.

وقالت في بيان صحفي إنها "غير معنية بحركة السفراء في البلاد وما قام به السفير التركي يوم أمس وبالتنسيق مع عدد من التجار بزيارة إلى مراكز بيع بيض المائدة في علوة جميلة وزويني أمر مستهجن".

 وأضافت أن "ما قام به السفير التركي لا يؤثر على قرارات الوزارة بشأن حماية المنتج المحلي رغم كل الضغوطات التي مورست أو تمارس الآن من أجل ثني الوزارة عن قرارها".

 وتابعت "نقول للجميع إن الوزارة لم ولن تفتح الاستيراد لبيض المائدة لوجود زيادات واضحة في إنتاج البيض ونسب مضاعفة وإنها ماضية في برامجها الداعمة لزيادة الإنتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي".

وقام السفير التركي في العراق فاتح يلدز أمس الثلاثاء بزيارة إلى أماكن بيع البيض بالجملة في بغداد على خلفية إصرار السلطات العراقية على منع استيراد البيض من تركيا، رغم المحاولات الكبيرة التي قام بها يلدز خلال الأسابيع الماضية وتوجيهه دعوة لزيارة وزير الزراعة العراقي لتركيا.

وبعد زيارته كتب يلدز على صفحته في "تويتر" باللغة التركية "سوف نستمر في متابعة هذه القضية، لأننا لا نريد لها أن تكون سابقة خطيرة في العلاقات بين البلدين".

 

وفي تموز الماضي قال المتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية حميد النايف لـRT إن "العراق منع مؤخرا استيراد البيض الذي يدخل من دول الجوار العراقي نتيجة وجود وفرة وكفاية من المنتج المحلي".

وأشار النايف إلى أن "العراق قد يبدأ بتصدير البيض إلى دول أخرى مع نهاية العام الحالي إذا ما استمر في تحقيق إنتاجيات كافية للاستهلاك المحلي".

وتغرق السوق العراقية منذ 16 عاما منتجات مستوردة من الأردن وإيران وسوريا وتركيا، وبلدان أخرى.

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وزارة الزراعة ترد على زيارة السفير التركي لأماكن البيع بالجملة: لن نفتح باب الاستيراد
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