النزاهة: الإقليم يصدر 600 الف برميل يوميا وبواردات تصل 12 مليار دولار سنويا

أعلنت لجنة النزاهة النيابية، الأربعاء، عن بلوغ الصادرات النفطية لإقليم كردستان أكثر من 600 الف برميل يوميا بواردات تصل الى 12 مليار دولار سنويا دون علم الحكومة.

وقال عضو لجنة النزاهة خالد جواد في حديث صحفي ان “ما ثبت في الموازنة هو تصدير إقليم كردستان 250 الف برميل يوميا وما يزيد عنه يسلم وارداته للحكومة المركزية”.

وأضاف ان “الاقليم يصدر حاليا 461 الف برميل يوميا المعلن عنه إضافة الى 150 الف برميل يوميا بطريقة التهريب لغرض عدم تسجيلها”، مشيرا الى ان “معدل الصادرات اليومي لكردستان من ثلاث محافظات يصل الى اكثر من 600 الف برميل يوميا”.

وأوضح ان “مجموع واردات نفط الإقليم المصدر سنويا اذا ما احتسب سعر بريل النفط بـ 50 دولار تصل الى 12 مليار دولار”. وتابع ان “جميع تلك الصادرات لم يصل منها شي ودون علم الحكومة بمصير أموالها المكتسبة”