الصفحة الاقتصادية

الكهرباء :إعادة العراق لمنظومة الربط العربي و الخليجي ستزوده ب(500)ميكا واط كمرحلة أولى.


أكد  الناطق  باسم  وزارة  الكهرباء  احمد  موسى  حمزة ، الأحد، ان اعادة  العراق  لمنظومة  هيئة  الربط  العربي  و الخليجي ستزوده  بـ (500) ميكا واط  كمرحلة  اولى لمحافظة  البصرة .

و قال حمزة   في  تصريح  صحفي 'ان  العراق  اليوم  يطمح  لان  يعود  الى  منظومة الربط  العربي  الذي  هو  عضوا  فيها منذ العام  2012 , فضلا  عن  عودته  الى  منظومة  الربط  الخليجي  مع  دول الخليج  الستة  خصوصا  بعد  اعتماده  المعايير  التقنية  الحديثة , مبينا  ان  الجولات  التي  اجراها  رئيس الوزراء  بمعية  وزير الكهرباء لدول  الخليج  و غيرها مؤخرا  تمخضت الى مباحثات  مع  هيئة  الربط  الخليجي بان  يكون  العراق  عضوا  فيها'. 

واكد حمزة،  ان ' المباحثات  اسفرت  عن  اتفاقية  اطارية  برسم  خارطة طريق  بان يكون  العراق عضوا  في  شبكة  الربط  الخليجي عبر  محافظة  البصرة  و التي  يتم  من خلالها  تزويد  العراق  بـ(500) ميكا واط ،كمرحلة  اولى  و حسب  الحاجة  بمنظومة ربط  تزامني يستقدم  بها  العراق  طاقة  عند  حاجته  و عند  اعتدال  الموسم  يدفع  طاقة  الى  دول  الخليج'.  

 واشار الى،  ان'  الاتفاقات  الفنية  تم الانتهاء منها و لم  يتبقى الا  التسعيرة  و مسارات  الخطوط ,  لافتا الى  ان الاتفاق  و كمرحلة  اولى  سيزود  محافظة البصرة  عند  الحاجة  بـ (500) ميكا واط  , من خلال  خط  الفاو  و انشاء  محطة  الفاو  400    ومن  ثم  السعي  الى  تعميم  هذه  التجربة  كمرحلة  ثانية  الى  عموم  العراق'. 

اضاف  موسى ،' ان المرحلة  الاولى  ستسغرق  مدة  سنة  كاملة  لنقل  الطاقة  الى  محافظة  البصرة و ان  التسعيرة  ستعتمد  على  ساعات  التجهيز  و كميته  و مقدار الطاقة  المنقولة  موضحا  ان  الخطوط  التي سيتم  انشائها  في الاراضي  العراقية و دول الخليج  ستمول  من منظومة الربط  الخليجي ثم  تعتمد  الية  استثمارية  لتحقيق  معايير التسعيرة  و الكلفة ،و نوه  ونوة  الى ، ان ' كل  استيراد  الطاقة  الحالية  من  دول  الجوار  هو عبارة  عن  حالة  مؤقتة  حال  ما يكتفي  العراق  و يعود  الى انضوائه  تحت  هيئة  الربط  العربي  و هيئة  الربط  الخليجي'.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الكهرباء :إعادة العراق لمنظومة الربط العربي و الخليجي ستزوده ب(500)ميكا واط كمرحلة أولى.
أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح والأسواق المحلية
ترامب: الاحتياطي الفدرالي هو مشكلة الولايات المتحدة
البورصة السعودية في أدنى مستوى منذ 8 أشهر... وقطر تتفوق
لم يسبق نشر تفاصيلها... قطر تسيطر على العالم بخطة "فاجأت أطرافها"
الكويت تدعو الدول المشاركة بمؤتمر إعادة إعمار العراق للايفاء بالتزاماتها
وزير النفط الايراني: طاقتنا الانتاجية من البتروكيمياويات ستبلغ 100 مليون طن بعد عامين
انخفاض سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح والأسواق المحلية
عبد المهدي يبحث مع المدير الإقليمي للبنك الدولي سبل تنويع مصادر الدخل للبلاد
وزير الزراعة يعلن ارتفاع نسب انتاج الدجاج والبيض بعد منع الاستيراد
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 72.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك