الكهرباء :إعادة العراق لمنظومة الربط العربي و الخليجي ستزوده ب(500)ميكا واط كمرحلة أولى.

أكد الناطق باسم وزارة الكهرباء احمد موسى حمزة ، الأحد، ان اعادة العراق لمنظومة هيئة الربط العربي و الخليجي ستزوده بـ (500) ميكا واط كمرحلة اولى لمحافظة البصرة .

و قال حمزة في تصريح صحفي 'ان العراق اليوم يطمح لان يعود الى منظومة الربط العربي الذي هو عضوا فيها منذ العام 2012 , فضلا عن عودته الى منظومة الربط الخليجي مع دول الخليج الستة خصوصا بعد اعتماده المعايير التقنية الحديثة , مبينا ان الجولات التي اجراها رئيس الوزراء بمعية وزير الكهرباء لدول الخليج و غيرها مؤخرا تمخضت الى مباحثات مع هيئة الربط الخليجي بان يكون العراق عضوا فيها'.

واكد حمزة، ان ' المباحثات اسفرت عن اتفاقية اطارية برسم خارطة طريق بان يكون العراق عضوا في شبكة الربط الخليجي عبر محافظة البصرة و التي يتم من خلالها تزويد العراق بـ(500) ميكا واط ،كمرحلة اولى و حسب الحاجة بمنظومة ربط تزامني يستقدم بها العراق طاقة عند حاجته و عند اعتدال الموسم يدفع طاقة الى دول الخليج'.

واشار الى، ان' الاتفاقات الفنية تم الانتهاء منها و لم يتبقى الا التسعيرة و مسارات الخطوط , لافتا الى ان الاتفاق و كمرحلة اولى سيزود محافظة البصرة عند الحاجة بـ (500) ميكا واط , من خلال خط الفاو و انشاء محطة الفاو 400 ومن ثم السعي الى تعميم هذه التجربة كمرحلة ثانية الى عموم العراق'.

اضاف موسى ،' ان المرحلة الاولى ستسغرق مدة سنة كاملة لنقل الطاقة الى محافظة البصرة و ان التسعيرة ستعتمد على ساعات التجهيز و كميته و مقدار الطاقة المنقولة موضحا ان الخطوط التي سيتم انشائها في الاراضي العراقية و دول الخليج ستمول من منظومة الربط الخليجي ثم تعتمد الية استثمارية لتحقيق معايير التسعيرة و الكلفة ،و نوه ونوة الى ، ان ' كل استيراد الطاقة الحالية من دول الجوار هو عبارة عن حالة مؤقتة حال ما يكتفي العراق و يعود الى انضوائه تحت هيئة الربط العربي و هيئة الربط الخليجي'.