وزير الزراعة يعلن ارتفاع نسب انتاج الدجاج والبيض بعد منع الاستيراد

أعلن وزير الزراعة صالح الحسني، الاربعاء، عن تحقيق ارتفاع ملحوظ بنسب انتاج الدجاج والبيض بعد قرار منع الاستيراد.

وقال الحسني في بيان، إن "انتاج الدواجن اللحم والبيض ارتفع ارتفاعاً ملحوظاً خلال فترة منع استيراد الدواجن ومشتقاتها، حيث وصلت الطاقة التصميمية لمشاريع الدجاج البياض القائمة الى 12 مليون دجاجة بياضة بعدما كانت قبل منع الاستيراد بحدود 4 مليون دجاجة بياضة والان وصل الى 8 مليون دجاجة بياضة وهذا كله بجهود وزارة الزراعة والدعم المقدم للمربين من قبل الوزارة".

وأضاف، "اما الطاقة التصميمية لمشاريع اللحم فقد بلغ اكثر من 55 مليون فرخة قبل منع الاستيراد وتشكل نسبة 25 % حيث وصلت الى 185 الف طن سنويا، اما بعد منع الاستيراد وصلت النسبة الى اكثر من 35% اي بحدود 110 الف طن سنويا وهذا بدوره ادى الى تشغيل الايادي العاملة وامتصاص البطالة".

وقرر مجلس النواب في (5 آيار 2019) منع استيراد الدواجن وبيض المائدة والاسماك الحية والمجمدة والمبردة من اجل الاعتماد على المنتج المحلي دعماً للمشاريع الوطنية.