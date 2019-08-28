الصفحة الاقتصادية

وزير الطاقة التركي: نأمل رفع سقف التبادل التجاري مع العراق إلى 20 مليار دولار


أعرب وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، الأربعاء، عن أمل بلاده رفع سقف التبادل التجاري مع العراق إلى 20 مليار دولار.

ونقل بيان لوزارة النفط عن دونماز قوله خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، إن "المباحثات مع الجانب العراقي كانت ودية ومثمرة".

وأشاد وزير الطاقة التركي بـ "العلاقات الثنائية وتطور حجم التبادل التجاري في مجالات عديدة الى اكثر من (13) مليار دولار ووجود الرغبة لدى حكومته الى رفع سقف ذلك الى أكثر من (20) مليار دولار".

وأكد أن "الوفد وجد رغبة مشتركة لتطوير العلاقات الثنائية الى افاق اوسع فضلا عن زيادة حجم التبادل التجاري والمشاريع المشتركة"، معبراً عن "أمله بتحقيق خطوات مهمة في هذا الإطار".

 

 

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