النفط تعلن عن الاحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر تموز الماضي

أعلنت وزارة النفط، الاثنين، عن الاحصائية النهائية للصادرات النفطية والإيرادات لشهر تموز الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان إنه، "بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية سومو، فقد بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 110 ملايين و548 ألفاً و767 برميلاً، بإيرادات بلغت 6 مليارات و692 مليوناً و 158 ألف دولار، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد بلغ 60،536 دولاراً".

وأضاف جهاد، أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تموز الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ 106 ملايين و500 ألف و 15برميلاً، بإيرادات بلغت 6 مليارات و468 مليوناً و22 ألف دولار، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان 3 ملايين و119 ألف و578 برميلاً، بإيرادات بلغت 188 مليوناً و779 ألفاً و654 دولاراً، فيما بلغت الصادرات من حقل القيارة 929 ألفاً و174 برميلاً، بإيرادات بلغت 35 مليوناً و356 ألفاً و929 دولاراً".

وأشار جهاد، إلى أن "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 32 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".

جدير بالذكر أن العراق يصدر معظم نفطه الخام عبر موانئ الخليج العربي، وكميات أقل عبر جيهان التركي.