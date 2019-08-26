الصفحة الاقتصادية

النفط تعلن عن الاحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر تموز الماضي


أعلنت وزارة النفط، الاثنين، عن الاحصائية النهائية للصادرات النفطية والإيرادات لشهر تموز الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان إنه، "بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية سومو، فقد بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 110 ملايين و548 ألفاً و767 برميلاً، بإيرادات بلغت 6 مليارات و692 مليوناً و 158 ألف دولار، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد بلغ 60،536 دولاراً".

وأضاف جهاد، أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تموز الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ 106 ملايين و500 ألف و 15برميلاً، بإيرادات بلغت 6 مليارات و468 مليوناً و22 ألف دولار، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان 3 ملايين و119 ألف و578 برميلاً، بإيرادات بلغت 188 مليوناً و779 ألفاً و654 دولاراً، فيما بلغت الصادرات من حقل القيارة 929 ألفاً و174 برميلاً، بإيرادات بلغت 35 مليوناً و356 ألفاً و929 دولاراً".

وأشار جهاد، إلى أن "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 32 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".

جدير بالذكر أن العراق يصدر معظم نفطه الخام عبر موانئ الخليج العربي، وكميات أقل عبر جيهان التركي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النفط تعلن عن الاحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر تموز الماضي
محافظ النجف يدعو اصحاب الشركات والمقاولين المسجلين للتقديم على المشاريع الجديدة بالمحافظة
رئاسة البرلمان تؤكد قرب افتتاح مصفاة للنفط بطاقة ٧٠ الف برميل في المثنى
رداً على قرار بكين..ترامب يعلن زيادة التعريفات على السلع الصينية
تقرير صادر عن منظمة : الولايات المتحدة ستغرق العالم بالنفط خلال العقد المقبل
ايران: قيمة العملة الوطنية ارتفعت 40 بالمائة خلال 8 أشهر
غرفة التجارة الأمريكية ترفض دعوة ترامب لايجاد بدائل عن الصين
انخفاض حاد في أسعار النفط بعد رسوم صينية جديدة على واردات أميركية
انهيار مؤشرات الأسهم الأمريكية بسبب تصريحات ترامب
رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي : الاقتصاد الأمريكي في "موضع موات"
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 71.84
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك