الصفحة الاقتصادية

محافظ النجف يدعو اصحاب الشركات والمقاولين المسجلين للتقديم على المشاريع الجديدة بالمحافظة


دعا محافظ النجف لؤي الياسري، الاثنين، اصحاب الشركات والمقاولين المسجلين للتقديم على المشاريع الجديدة بالمحافظة، مؤكدا على ان المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع الشركات.

وقال الياسري في بيان إنه "في الوقت الذي تشهد مدينتنا المقدسة حملة اعمار منظمة ومستمرة وعلى اعلى الاصعدة الخدمية والعمرانية وبجهود جميع الخيرين في الحكومة المحلية والتشريعية والدوائر الخدمية ذات العلاقة، نشهد حملة من قبل بعض صفحات التواصل الاجتماعي لايهام الشارع النجفي بان المشاريع تحال لشركات تابعة لاحزاب وشخصيات معينة".

واضاف الياسري، "وفي هذا الصدد نود ان نبين أمام انظاركم وبكل شفافية، اننا ومن منطلق المسؤولية وللحفاظ على المال العام نعلن وندعو اصحاب الشركات والمقاولين المسجلين للتقديم على المشاريع الجديدة حسب الطرق الاصولية والقانونية، كما أننا نقف على مسافة واحدة من جميع الشركات وان كل ما يُنشر في هذا الخصوص عار عن الصحة وفي السياق ذاته ندعو الشركات والمقاولين للتقديم على المشاريع التي سيعلن عنها في اكثر من وسيلة اعلامية بكل وضوح".

ودعا الياسري، الجميع الى "تقديم أي معلومة، لمكتبنا او لمكتب رئيس مجلس المحافظة أو نواب المحافظ او أعضاء المجلس المحترمين او للجهات الرقابية في مؤسسات الدولة كافة، عن أي عملية ابتزاز ممن يحاول الضغط لتحقيق مصالح غير مشروعة وسيتم التعامل معها بحسب القانون".

ودعا ايضا اللجان الفنية المختصة في دوائر الدولة كافة وخصوصا هيئة الاعمار فضلا عن المؤسسات المدنية والمجتمعية والرقابية والمواطنين الى "مراقبة عمل الشركات ورصد أية محاولة للتلاعب او التجاوز او الاهمال ما يسهم بشكل فاعل وقوي في بناء النجف الاشرف وتطويرها".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
محافظ النجف يدعو اصحاب الشركات والمقاولين المسجلين للتقديم على المشاريع الجديدة بالمحافظة
رئاسة البرلمان تؤكد قرب افتتاح مصفاة للنفط بطاقة ٧٠ الف برميل في المثنى
رداً على قرار بكين..ترامب يعلن زيادة التعريفات على السلع الصينية
تقرير صادر عن منظمة : الولايات المتحدة ستغرق العالم بالنفط خلال العقد المقبل
ايران: قيمة العملة الوطنية ارتفعت 40 بالمائة خلال 8 أشهر
غرفة التجارة الأمريكية ترفض دعوة ترامب لايجاد بدائل عن الصين
انخفاض حاد في أسعار النفط بعد رسوم صينية جديدة على واردات أميركية
انهيار مؤشرات الأسهم الأمريكية بسبب تصريحات ترامب
رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي : الاقتصاد الأمريكي في "موضع موات"
جدل في مصر بعد أنباء ظهور فئات نقدية جديدة من العملة والحكومة ترد
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 71.84
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك