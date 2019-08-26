الصفحة الاقتصادية

رئاسة البرلمان تؤكد قرب افتتاح مصفاة للنفط بطاقة ٧٠ الف برميل في المثنى


أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الاثنين، قرب افتتاح مصفاة للنفط بطاقة ٧٠ الف برميل في محافظة المثنى، فيما طالب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بعقد جلسة المجلس المقبلة في المحافظة.

وذكر بيان لمكتب الكعبي ان "النائب الأول لرئيس البرلمان زار، اليوم، محافظة المثنى، برفقة وزيري الاعمار والإسكان بنكين ريكاني والزراعة صالح الحسني".

وأوضح الكعبي بحسب البيان، أن "الخدمات الموجودة في المثنى لا تتناسب مطلقا وكونها ثاني اكبر مساحة في العراق وما تمتلكه من موقع جغرافي و ثروات اقتصادية و سياحية وزراعية كبيرة"،

مشدداً على "ضرورة الاسراع في تامين مياه الشرب ومعالجة التلوث الحاصل كأولوية قصوى لارتباطها بحياة الناس، وتعزيز الامن والاستقرار في المدن والقرى والبادية لدور ذلك في جذب فرص الاستثمارية المحلية والأجنبية". 

ودعا نائب رئيس البرلمان، وزارة المالية والبنك المركزي، إلى "دعم القطاع الاقتصادي و الزراعي والاستثماري من خلال خفض القروض الممنوحة للفلاحين ومنح قرض الـ ٢٥ مليون للشباب العاطل عن العمل"، موضحاً ان "وزير النفط اكد له افتتاح مصفى للنفط بطاقة ٧٠ الف برميل داخل المثنى خلال القريب العاجل مما يساهم في الحد من البطالة وقضايا مادية اخرى تعود بالنفع لأهالي المحافظة عموماً". 

وأشار إلى "قرب افتتاح منفذ الجميمة الحدودي مع السعودية خلال الايام المقبلة حسب ما جرى الاتفاق عليه مع الحكومة مؤخراً". 

وتابع الكعبي ان "موازنة ٢٠٢٠ ستختلف عن سابقاتها حيث ستشهد زيادة التخصيصات المالية للمحافظة، وسيجرى اعدادها من خلال فتح قناة تنسيقية مع الإدارة المحلية بهدف تقديم مشروعات ذات اولوية وخادمة للأهالي وبالإمكان تنفيذها وإنضاجها خلال فترة قريبة"، داعياً الى "استثمار الجهود في استكمال المشاريع المتلكئة ضمنها الخاصة ببناء وتاهيل المدارس والمستشفيات". 

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