الصفحة الاقتصادية

رداً على قرار بكين..ترامب يعلن زيادة التعريفات على السلع الصينية


 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيرفع التعريفات الجمركية على السلع الصينية رداً على عزم الصين فرض رسوماً انتقامية.

وأعلنت الصين اليوم عزمها فرض تعريفات على سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار من ضمنها السيارات والنفط الخام رداً على تعريفات واشنطن التي تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.

وأضاف الرئيس الأمريكي في عدة تغريدات عبر "تويتر" اليوم الجمعة أن البيت الأبيض سوف يرفع الرسوم المطبقة على المنتجات الصينية بقيمة 250 مليار دولار إلى 30 بالمائة من 25 بالمائة في 1 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

كما أشار ترامب إلى التعريفات الجمركية على السلع الصينية الأخرى التي تبلغ قيمتها 300 مليار دولار والمقرر أن تبدأ في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل ستكون بنسبة 15 بالمائة بدلاً من 10 بالمائة.

وأوضح الرئيس الأمريكي: "لسنوات عديدة، استفادت الصين (والعديد من الدول الأخرى) من الولايات المتحدة في التجارة وسرقة الملكية الفكرية وغير ذلك الكثير، لقد خسر بلدنا مئات المليارات من الدولارات سنوياً بسبب الصين".

وأشار ترامب إلى أن الإدارات السابقة سمحت للصين بالتقدم إلى حد بعيد في التجارة بحيث أصبحت عبئًا كبيرًا على دافعي الضرائب الأمريكيين، مضيفاً: "أنا كرئيس، لم أعد أسمح لهذا أن يحدث".

وتابع الرئيس الأمريكي: "العلاقة التجارية غير عادلة مع الصين ولا ينبغي أن تضع بكين تعريفة جديدة على 75 مليار دولار من منتجات الولايات المتحدة".

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