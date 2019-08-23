الصفحة الاقتصادية

ايران: قيمة العملة الوطنية ارتفعت 40 بالمائة خلال 8 أشهر


اعلن محافظ البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي عن ارتفاع قيمة العملة الوطنية بنسبة 40 بالمائة خلال الاشهر الثمانية الماضية.

جاء ذلك خلال حوار اجرته قناة "ان بي سي"، مع محافظ البنك المركزي الايراني الذي شرح احدث التطورات الاقتصادية في البلاد وصادرات النفط الايراني وظروف البلاد الاقتصادية بعد الحظر الاميركي.

وبشأن ما قاله ترامب بانه سيقوم بتصفير صادرات النفط الايراني قال همتي، اننا نواصل صادرات نفطنا وهي في حالة زيادة ونمضي الى الامام باستخدام اساليب غير تقليدية.

وفي الرد على سؤل حول حجم صادرات النفط الايراني، رفض همتي الكشف عن الرقم في ضوء ان ايران الان في حرب اقتصادية مع اميركا وليس من الصحيح الكشف عن مثل هذه المعلومات لحكومة تواجهنا واضاف، ان الاستقرار الاقتصادي السائد اليوم في ايران دليل على اننا تمكنا من احباط مخطط اميركا من الوصول الى هدفها.

ولفت الى ان الحظر الاميركي يستهدف بالاساس الشرائح الفقيرة والمتوسطة في حين كانت الادارة الاميركية تقول انها تريد اسقاط الدولة حيث ادى الحظر الى ايجاد صدمة تضخمية اثرت اساسا على الطبقات الفقيرة وذات الدخل المحدود.

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