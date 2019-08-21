وزارة النفط تعلن توفير 150 فرصة عمل لخريجي كلية علوم الجيلوجيا

أعلنت وزارة النفط، الأربعاء، عن توفر (150) فرصة عمل لتشغيل خريجي كلية علوم الجيلوجيا في شركات القطاع النفطي.

وذكرت الدائرة الادارية بالوزارة في بيان أن "التعيين سيكون بصيغة عقد وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (174) لسنة 2019 ، وسيتم توزيع المعينين على شركات (نفط الوسط ، نفط ميسان ، نفط ذي قار ، نفط الشمال ، الاستكشافات النفطية )".

وأضافت أن "التقديم سيكون اعتبارا من يوم الاثنين القادم المصادف 26 / 8 / 2019 ولمدة ثلاثة ايام في مقر الوزارة"، مشيرة الى "ضرورة جلب المتقدمين للتعيين المستمسكات المطلوبة الواردة في شروط التعيين المنشورة في موقع وزارة النفط الالكتروني الرسمي (www.oil.gov.iq) ".