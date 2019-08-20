الصفحة الاقتصادية

هواوي تتحدى واشنطن.. وترفض تقديم أي تنازلات


أعربت شركة هواوي الصينية، الثلاثاء، عن ثقتها بازدهار الشركة، مشيرة إلى أنها لا تتوقع إلغاء القيود الأميركية الخاصة بالتصدير، المفروضة عليها، بسبب الأجواء السياسية في واشنطن.

وجاء هذا الإعلان من عملاق التكنولوجيا الصيني، خلال مقابلة أجرتها وكالة 'الأسوشيتد برس' مع الرئيس التنفيذي للشركة رين تشينغ في، وقال خلالها إن الشركة ستزدهر لأنها تطور تقنياتها بنفسها.

وأضاف رين أنه لا يرغب في إلغاء العقوبات الأميركية إذا كان ذلك يتطلب تنازلات صينية في حرب التعريفة الجمركية، حتى إذا كان ذلك يعني مواجهة ابنته، التي تخضع للإقامة الجبرية في كندا بتهم جنائية وجهتها لها محكمة أميركية، لصراع قانوني طويل الأمد.

وقال رين إن 'هواوي' تتوقع استمرار القيود الأميركية على مبيعات التكنولوجيا رغم إعلان واشنطن الاثنين عن تمديد المهلة 3 شهور أخرى، مضيفا أنه لا أحد في الولايات المتحدة سيخاطر بالوقوف في صف شركته.

ووصف رين ما تقوم به الولايات المتحدة حيال شركته بأنها 'معاملة جائرة'.

وكانت وزارة التجارة الأميركية أعلنت أنها ستدرج 46 كيانا إضافيا في قائمة الشركات التابعة لـ'هواوي'، والتي سيشملها الحظر في حال تم تطبيقه بشكل كامل، مما يرفع عدد الكيانات المدرجة في القائمة إلى أكثر من 100.

يشار إلى أن السلطات الأميركية أعلنت في وقت سابق من العام الجاري فرض الحظر على 'هواوي' بعدما اتهمتها بالتعامل مع الاستخبارات الصينية، الأمر الذي تنفيه الشركة.

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