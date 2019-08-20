النفط يرتفع وخام برنت يسجل 59.82 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء بفضل التفاؤل إزاء تهدئة توترات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وآمال بأن الاقتصادات الكبرى ستتبني إجراءات تحفيز لدرء تباطؤ اقتصادي محتمل قد يضر بالطلب على النفط.
وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 8 سنتات إلى 59.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:52 بتوقيت غرينتش بعد مكاسب 1.88% حققها الاثنين.
وزاد الخام الأميركي 9 سنتات إلى 56.30 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع 2.44% في الجلسة السابقة.
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