الصفحة الاقتصادية

وزير الزراعة يرد على طلب تركي: لا استيراد للدجاج والبيض


كشفت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، عن توجيه ‎السفير التركي لدى بغداد دعوة للوزير لزيارة تركيا وتأكيده بأن "منتجي الدواجن بانتظاره"، فيما رد الوزير قائلا: "لا استيراد للدجاج والبيض".

وقالت الوزارة في بيان ، إن الوزير صالح الحسني استقبل، اليوم، السفير التركي ب‍بغداد فاتح يلدز ، مبينة ان الاخير وجه دعوة للحسني لزيارة تركيا والاطلاع على قطاع الدواجن سيما في مدينة افيون التركية كونها محافظة تشتهر في تربية قطاع الدواجن وبيض المائدة.

وكشفت الوزارة في بيانها إن السفير التركي وجه دعوة لوزير الزراعة ، لزيارة تركيا وأكد أن منتجي الدواجن بانتظارك ... في حين رد الحسني ليلدز : لا استيراد للدجاج والبيض. 

ونقل بيان الوزارة، عن الحسني القول ان "الوزارة مستمرة بمنع استيراد الدواجن وبيض المائدة لوفرتها محليا".

واضاف الحسني ان "هناك سماح لاستيراد مقطعات ومصنعات الدجاج، ومشيرا الى ان قرار منع الاستيراد جاء بتوجيه من الامانة العامة لمجلس الوزراء وحسب وفرة المنتج الوطني". 

وبين ان "الوزارة اصدرت قرار المنع بعد مراقبة السوق المحلية لإيجاد توازن بين السلع المستوردة والمحلية"، مشددا على ضرورة اعتماد اجازات الاستيراد الصادرة من الحكومة المركزية".

واشار الوزير الى ان "الاستيراد الخاص بالمنتجات الزراعية يتوقف على توازن السوق وحسب الحاجة المحلية، فضلا عن اعتماد الرزنامة الزراعية بهذا الخصوص".

وصوت البرلمان في 5 ايار 2019 بمنع استيراد الدواجن والبيض والاسماك لحماية المنتج الوطني.

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