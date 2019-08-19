ظريف: العراق شريكنا التجاري الكبير

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، أن العراق هو "الشريك التجاري الكبير لبلاده"، مشددا على أن دبلوماسية إيران النشطة "مستمرة".

وكتب ظريف في تغريدة له على "تويتر": أن "العراق الآن هو شريكنا التجاري الكبير".

ويبلغ حجم التجاري بين العراق وإيران نحو 12 مليار دولار سنويا، وتطمح طهران إلى زيادته إلى 20 مليارا متجاهلة العقوبات الأمريكية.

وتعاني إيران من حصار اقتصادي بسبب العقوبات الأمريكية على الحكومة على خلفية برنامجها النووي الذي تعارضه واشنطن.

وتسود علاقات وثيقة بين العراق وإيران منذ سقوط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 2003 على يد القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.