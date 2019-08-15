الكويت تنتظر رد وزير النفط لتصدير الغاز العراقي اليها

أعلنت وزارة النفط الكويتية، الخميس، انها بانتظار رد وزير النفط العراقي ثامر الغضبان لتصدير الغاز اليها.

ونقلت صحيفة الراي الكويتية عن مصادر مطلعة إن الجانب الكويتي بانتظار رد وزير النفط العراقي الحالي، ثامر الغضبان، لتصدير الغاز اليها بعدما كانت الأمور في عهد سلفه عبدالجبار اللعيبي قد اقتربت من خواتيمها.

وتابعت انه على الرغم من أن تصدير الغاز العراقي للكويت كان "قاب قوسين أو أدنى" إثر اتفاق البلدين على التفاصيل كافة المتعلقة بهذا الملف، علمت ««الراي» أن وزارة النفط الكويتية تنتظر في الوقت الراهن موافقة نظيرتها العراقية النهائية للمضي قدماً بالمشروع.

وأكدت المصادر، أن الاتفاق على استيراد الغاز العراقي، تأخر نتيجة تغيّر الحكومة العراقية، بعدما كان الجانبان قد قطعا شوطاً طويلاً من المباحثات والنقاشات التي وصلت حد الخوض في الكميات، التي كان من المفترض أن تبدأ بـ50 مليون قدم مكعبة يومياً، على أن تتدرج لتصل إلى عتبة 200 مليون قدم مكعبة يومياً بسعر مقارب للأسعار العالمية.